Важнейший вопрос для пригородных сел рассмотрен депутатами двух уровней

Состоялось заседание Междепутатской ассоциации «Столица», в которую входят депутаты городского и республиканского уровней. Рассмотрены важнейшие для горожан вопросы: о включении жителей сельских пригородов Якутска в федеральную программу по сельской ипотеке. А также вопросы финансирования образования столицы республики. Вел заседание сопредседатель Ассоциации «Столица», председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Всего в заседании участвовали 15 депутатов. Тесная и продуктивная междепутатская работа – одна из особенностей нынешних созывов Ил Тумэна и Якутской гордумы, что позволяет решать важные городские вопросы. И 23 апреля во время очередного заседания ассоциации «Столица» найдены пути решения важных дел.

Вначале депутаты – члены Ассоциации выбрали еще одного сопредседателя – единогласно проголосовали за народного депутата республики Марину Силкину, которая была депутатом Гордумы двух созывов, первым заместителем председателя Гордумы и имеет большой опыт.

Первый вопрос звучал так: «О включении пригородных сел ГО «город Якутск» в перечень сельской местности, для участия жителей сельских территорий города в программе «Сельская ипотека». С информацией выступила Татьяна Корякина, начальник Департамента экономики Окружной администрации г. Якутска.

Речь идет о сельской ипотеке под 2% годовых. К сожалению, сейчас ею не могут воспользоваться 21 тысяча жителей пригородных сел Якутска: Магана, Табаги, Кильдямцев, Тулагино, Капитоновки, Табаги, Хатасс, Пригородного. Поскольку в действующей редакции постановлений правительства России исключены из перечня городские округа, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ.

Власти Якутска предлагают сделать исключение для таких городских округов в Дальневосточном федеральном округе, что идет в русле поддержки президентом России Дальнего Востока.

Заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов, народные депутаты Мичил Николаев и Иван Данилов предложили проанализировать возможные минусы, например, возможное удорожание пиломатериалов. Но в целом члены Ассоциации поддержали предложение.

Второй вопрос – «О предложениях городского округа «город Якутск» по внесению изменений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Первая его часть – «О внесении изменений в постановление Правительства РС(Я) от 26 июня 2014 года № 179 «Об утверждении нормативов финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год».

Вторая часть – «О софинансировании расходов на осуществление капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности ГО «город Якутск».

Информация Алексея Семенова – начальника управления образования Окружной администрации г. Якутска.

По первой части речь шла в основном о финансировании заработной платы — так называемых «прочих работников» детских дошкольных учреждений. Казалось бы, в феврале этого года вопрос новым постановлением правительства региона был успешно решен, но существующая методика расчетов не позволяет выделять деньги из республиканского бюджета в полном объеме.

Как сказала первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, дело надо довести до конца.

Заместитель министра финансов республики Надежда Филиппова сообщила: «Мы еще расчетов не видели, предлагаю отработать все с министерством образования». А потом предложила решить все вопросы на очередной встрече, например, в виде круглого стола.

Далее речь шла о финансировании капитального ремонта образовательных учреждений. Как пояснили представители управления образования города Евгения Королькова, 11% расходов финансирует городской бюджет, остальное – республиканский. И сейчас вопрос остро встал по капремонту детсадов №45 и 88 – всего на 108 млн рублей.

Народные депутаты Владимир Чичигинаров, Мария Христофорова, Иван Данилов, Дмитрий Семенов предложили поддержать инициативу Якутской гордумы. Также были предложения о более точном расчете всех средств на капитальный ремонт и укрепительно-восстановительные работы, чтобы они исполнялись поэтапно в трехлетнем бюджете.

Члены ассоциации проголосовали за данный вопрос.

Альберт Семенов в заключение отметил, что рассмотрены вопросы, решение которых во многом зависит от поддержки народных депутатов республики. «Обращаемся с просьбой поддержать наши предложения при рассмотрении бюджетных вопросов», — обратился к коллегам председатель гордумы. И сообщил, что в мае запланировано заседание междепутатской ассоциации «Столица» по Посланию президента России, в частности, по вопросам газификации.

Вопрос «О финансировании второго этапа проекта «Парк Победы» было предложено отложить до итогов рейтингового голосования по объектам комфортной городской среды, которые подведут на днях. Возможно, «Парк Победы» получит финансирование из федерального бюджета. Имеются два общественных пространства, завершить которые надо в первую очередь: благоустройство озера Сайсары и сквера Матери, и вторая очередь «Парка Победы» общей площадью 7,5 гектаров, куда должны войти не только лесопосадки, но и велодорожки, спортивная, детская площадки, зона тихого отдыха и зона мероприятий.