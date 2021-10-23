Важная информация от Госавтоинспекции республики



В связи с осложнением дорожных условий из-за выпадения снега, перепадов температуры воздуха от минусовой ночью до плюсовой днем, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и опасных маневров.

При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, использовать меры пассивной защиты в виде ремней безопасности.

Необходимо соблюдать правила остановки и стоянки транспорта для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Выпадение осадков снижает видимость на дорогах. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Родителям следует напомнить детям о правилах безопасности на дорогах и объяснить, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.