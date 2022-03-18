Важная информация для грузополучателей от АЯМ

В связи с поэтапным снижением грузоподъёмности ледовой переправы через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях» с 01 апреля 2022 г. и последующим её закрытием наблюдается сгущение перевозки грузов назначением на станцию Нижний Бестях, что приводит к его скоплению и увеличению нагрузки на перерабатывающие мощности.

В этих условиях со стороны ООО «Ассоциация строителей АЯМ» принимаются все необходимые меры для выполнения обязательств перед заказчиками по своевременной переработке грузов на железнодорожном транспорте и доставки их до грузополучателей.

По информации начальника погрузо-разгрузочного комплекса Ассоциации АЯМ на станции Нижний Бестях Светланы Фоминой в последние недели действия ледовой переправы приоритет отдается перевозке и переработке грузов, следующих в направлении Якутска. В основном это товары первой необходимости: продукты питания (мука, мясная продукция, сахар, кондитерские изделия, консервация, крупы, макаронные изделия, растительные масла, напитки), комбикорма, строительные материалы, металлопродукция, дорожная и специальная техника.

«Во избежание длительного простоя грузов под грузовыми операциями просим своих клиентов заблаговременно спланировать равномерное отправление грузов маршрутом через реку Лена с конечной доставкой в г. Якутск и другие районы Республики Саха (Якутия)» — обращается к грузополучателям Светлана Фомина.

Информация о сроках закрытия ледовых переправ и автозимников предоставляется официальным источником Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).