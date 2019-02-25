Важная информация для собственников квартир

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!

Для получения справки об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт при себе необходимо иметь паспорт собственника и документ, подтверждающий право собственности, доверенность в случае представления интересов собственника.

Обращаем внимание, что справка выдается только при условии поступления денежных средств на лицевой счёт помещения. Оплаченная квитанция не является основанием для выдачи справки, так как денежные средства поступают на счет НКО «Фонд капитального ремонта МКД» в течение 3-5 рабочих дней.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1а. тел.: 40-50-45, 40-50-46. Режим работы: с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); выходные дни суббота, воскресенье.