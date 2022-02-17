Важная и почетная работа – взрывник

В 2021 году пробурено более 330 тысяч погонных метров и взорвано более 2 миллионов кубометров грунта взрывниками АО «Алмазы Анабара».

Услугами наших высококвалифицированных специалистов активно пользуются компании Группы АЛРОСА и другие подрядчики.

Где только не работали наши взрывники в прошлом году! Были на строительстве руслоотводного канала на объекте Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА», где взорвали 330 тысяч кубометров грунта. Провели взрывные работы на объекте придорожного строительства Мирнинского Управления автомобильных дорог, где подняли 150 тысяч кубометров известняковых пород. Успешно провели спасательную операцию по высвобождению судна из ледового плена «Сормовский 3066», принадлежащего Хатангскому морскому торговому порту, проложили ему путь к безопасному месту зимовки-отстоя.

«Помимо проведения буровзрывных работ УБВР, совместно с Управлением персонала АО «Алмазы Анабара» проводим переподготовку и обучение местных кадров нашему ремеслу. Так, в 2021 году 62 человека были обучены по специальности «машинист буровой установки» и 61 человек прошли курсы по специальностям, связанным с обращением со взрывчатыми материалами. К этому году нами полностью укомплектован штат Управления буровзрывными работами АО «Алмазы Анабара». Сейчас 60% состава заехали и приступили к работе на приисках, остальные ожидают заезда. При этом сначала года переподготовлено и обучено еще 17 человек по специальности «машинист буровой установки», — рассказал начальник управления БВР АО «Алмазы Анабара» Артур Корякин.

Услуги наших профессионалов востребованы, компания подписала Соглашение с ООО «Восток Инжиниринг». Этот договор на проведение буровых работ позволит Обществу в течении ближайших 5 лет обеспечить до 30 дополнительных рабочих места.

Для информации: Буровзрывные работы, подрывные работы — совокупность производственных процессов по отделению скальных горных пород от массива с помощью взрыва. Термин буровзрывные работы возник с целью подчёркивания неразрывности, взаимосвязи и взаимозависимости процессов бурения, заряжания взрывчатых веществ и непосредственно взрыва. Буровзрывные работы применяются в горном деле, а также при строительстве.