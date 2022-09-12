12.09.2022
16:41
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Мультикультурная Якутия

Вау! Музыкальная тема Игры Престолов в якутском стиле! Круто😍

Артист театр танца им. С.А. Зверева, участник ансамбля Кыл-Саха, лауреат всероссийских конкурсов Дьулустаан Никифоров вместе с единомышленником Айсеном Касылбаековым исполнили обработку заглавной темы культового сериала «Игра Престолов» в якутском стиле.

Ребята исполнили композицию на традиционном якутском инструменте кыл-кылысах на международном Этно-фестивале в департаменте культуры города Нюрба

Звучит нереально круто!

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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