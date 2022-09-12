12.09.2022
16:41
104
Мультикультурная Якутия
Вау! Музыкальная тема Игры Престолов в якутском стиле! Круто😍
Артист театр танца им. С.А. Зверева, участник ансамбля Кыл-Саха, лауреат всероссийских конкурсов Дьулустаан Никифоров вместе с единомышленником Айсеном Касылбаековым исполнили обработку заглавной темы культового сериала «Игра Престолов» в якутском стиле.
Ребята исполнили композицию на традиционном якутском инструменте кыл-кылысах на международном Этно-фестивале в департаменте культуры города Нюрба
Звучит нереально круто!
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
#hbo игра престолов#Айсен Касылбаеков#Вау! Музыкальная тема Игры Престолов в якутском стиле! Нереально круто😍#Дьулустаан Никифоров#игра престолов#Кыл-Саха#республика саха (якутия)#Якутия
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