15.12.2022
19:01
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Политика

Ватикан извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Россия получила по дипломатическим каналам обращение Ватикана с извинениями за слова Папы Римского Франциска о российских военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America рассказал о якобы присущей бурятам и чеченцам жестокости, которую они проявляют в ходе спецоперации на Украине. В тот же день посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест дипломатической службе Святого престола.

После скандала, вызванного словами понтифика, в Ватикане заявили, что не хотели обидеть народы России и проверят правильность перевода слов Папы Римского, сообщает РГ.

Иезуитские слова римского папы о чеченцах и бурятах
Фото: Соцсети
Источник: Российская газета

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