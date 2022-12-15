Ватикан извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Россия получила по дипломатическим каналам обращение Ватикана с извинениями за слова Папы Римского Франциска о российских военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America рассказал о якобы присущей бурятам и чеченцам жестокости, которую они проявляют в ходе спецоперации на Украине. В тот же день посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест дипломатической службе Святого престола.

После скандала, вызванного словами понтифика, в Ватикане заявили, что не хотели обидеть народы России и проверят правильность перевода слов Папы Римского, сообщает РГ.