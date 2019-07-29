Василий Жирков зарегистрирован кандидатом в главы Хомустахъского 1-го наслега Намского улуса

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Республике Саха (Якутия) состоится 57 избирательных кампаний. Основные выборы состоятся в 18 муниципальных образованиях. В пяти муниципальных образованиях – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 –дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Василий Гаврильевич Жирков – действующий глава Хомустахского 1-го наслега. Он уроженец села 1 Хомустах, Намского района Якутской АССР. Родился 12 июля 1965 года.

Образование высшее, окончил в 1993 году Якутский государственный университет, специальность – «учитель русского языка и литературы».