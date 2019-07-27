Василий Тимофеев поздравляет с праздником

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника торговли!

Торговля – это сложное ремесло, которое требует особенного таланта. В этой сфере могут успешно работать только трудолюбивые, ответственные, внимательные и тактичные люди.

В этот праздничный день благодарим вас за профессионализм и бесперебойный труд от которого зависит стабильная работа учреждений, предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома. От всей души желаем вам удачи в делах, достижения намеченных целей, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев