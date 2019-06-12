Василий Тимофеев: Нас всех объединяет любовь к Родине

Уважаемые якутяне, примите искренние поздравления с Днем России!

Россия – наша родина, страна которую мы любим и которой гордимся. Мы гордимся её богатым историко-культурным наследием, сплоченностью и единением многонационального народа. Нас всех объединяет любовь к Родине, чувство патриотизма и ответственности за её судьбу. Все мы хотим видеть Россию сильной, процветающей, комфортной для жизни, великой державой. И только в наших руках – наше общее будущее.

В этот праздничный день желаю всем силы духа, уверенности в будущем, новых побед и свершений на благо нашей страны и республики!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев