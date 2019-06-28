Василий Гоголев останется в следственном изоляторе: подробности

Сегодня, 28 июля, в Верховном суде РС(Я) судья Александр СОТНИКОВ рассмотрел аппеляцию адвоката Василия ГОГОЛЕВА об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Отметим, что следствие настаивает на содержании Василия Гоголева под стражей.

Прессу удалили из зала суда…

Судебное заседание началось с того, что судья разрешил вести фото и видеосъемку вначале судебного заседания.

Затем адвокат ходатайствовал об удалении СМИ из зала, мотивируя это соблюдением безопасности Василия Гоголева и его родственников , так как его арест вызывает большой общественный резонанс(?!). Аргументация по меньшей мере странная: каким образом ограничение прессы в освещении процесса поможет безопасности Гоголева и его семьи?

Тем не менее, прокурор не возражал, и судья удовлетворил просьбу защиты: после пятиминутных съемок журналистов попросили покинуть помещение, и они вынуждены были дожидаться решения судьи в коридоре.

Сам Василий Гоголев присутствовал на суде виртуально – через видеотрансляцию, поэтому его можно было увидеть лишь на экране монитора. Это не помешало друзьям махать ему руками и «держать кулак» в знак поддержки, в том числе и редактору Ньюс.якт Антону ЖОНДОРОВУ, который присутствовал, как близкий человек арестованного, а не как журналист, поэтому он остался в зале суда после удалении прессы…

Журналисты успели услышать только первое ходатайство адвокатов об отводе в качестве свидетеля отца Гоголева, с чем судья согласился. Отец находился с подследственным на охоте в день задержания. Когда подследственный был арестован и доставлен на вертолете, отец остался на месте и добирался до города на автомобиле, поэтому не присутствовал на оформлении ареста.

Далее судебное заседание прошло за закрытыми для прессы дверями.

За что арестовали заммэра?

Напомним, что 7 июня Василий Васильевич был задержан правоохранительными органами на территории Кобяйского улуса, где находился на охоте на собственном вертолете. Заместитель мэра Якутска был этапирован в Якутск.

8 июня на заседании якутского городского суда было удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу Василия Гоголева до 6 августа. Напомним, заммэру Якутска вменяется получение взятки в интересах застройщика. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

В тот же день были задержаны его сообщники, представляющие интересы ООО «Утум-Инвест», Георгий КАРАМЗИН и Татьяна САМСОНОВА. Им предъявлено обвинение в посредничестве в получении данной взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Георгий Карамзин также содержится под стражей. В отношении Татьяны Самсоновой избрана мера пресечения – домашний арест.

По данным следствия, заместитель главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василий Гоголев, курируя вопросы капитального строительства в городе Якутске, получил от ООО «Строй-Академия», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в городе Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв м. на сумму 114 миллионов рублей за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве жилого комплекса.

Взятка получена заместителем главы через посредников Карамзина и Самсонову в пользу строительной фирмы ООО «Утум-Инвест», владельцем и учредителем которой являлся сам Гоголев до сентября 2018 года – до назначения на должность заместителем главы, сообщал ранее Следком Якутии.

Меру пресечения оставили без изменений

Спустя примерно час, журналистов пригласили в зал суда, где судья Александр Сотников огласил свое решение: в ходатайстве защитнику отказать, оставить меру пресечения без изменения. Таким образом, Василий Гоголев останется в следственном изоляторе.