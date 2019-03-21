Василий Александров — участник Великой Отечественной войны и заслуженный учитель

Юбилейную дату в кругу родных, друзей и своих учеников отметил участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель ЯАССР, отличник просвещения СССР, почётный гражданин Кутанинского наслега Сунтарского улуса Василий Ефремович Александров.

Радостным событием в этот день стало для него вручение поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина, главы Якутии Айсена Николаева. В этот торжественный день ветерана поздравили представители Министерства труда и социального развития РС (Я), политической партии КПРФ, Управления Губинского округа, Совета ветеранов города Якутска и другие.

Василий Ефремович родился 16 марта 1924 года в Шеинском наслеге Сунтарского района. На фронт его призвали в августе 1944 года. Он попал в состав третьего батальона Краснознаменной 25-ой механизированной бригады, в качестве станкового пулемётчика участвовал в войне с милитаристской Японией. Затем служил в штабе генерала И.А. Плиева, в охране японских военнопленных. Во время службы прошёл курсы младших командиров, получил звание младшего сержанта, был командиром миномётного расчёта. Награждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и многими другими юбилейными медалями и знаками.

После войны Василий Ефремович вернулся в родной Сунтарский улус, работал в колхозе, библиотеке, сельском клубе в Кутанинском и Шеинском наслегах. Окончив Вилюйское педучилище, работал учителем начальных классов, директором Кутанинской семилетней школы. В 1959 году окончил Якутский государственный университет. В школе проработал ровно полвека, из них 25 лет – директором школы. Неоднократно избирался депутатом сельского совета народных депутатов, был лектором, пропагандистом.

В свои 95 лет Василий Ефремович бодр и активен, является любимым и уважаемым дедушкой многочисленных внуков и правнуков.

Василий Александров – активный житель Губинского округа, с удовольствием участвует на встречах со школьниками и студентами, в мероприятиях для ветеранов, его знает все от мала до велика. Управление Губинского округа желает крепкого здоровья и всех благ уважаемому юбиляру Василию Ефремовичу Александрову.

Управление Губинского округа