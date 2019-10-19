Василий Винокуров: О заслугах «Единой России» можно говорить бесконечно

Заслуженный работник сельского хозяйства РС(Я), депутат Верховного Совета РС(Я) XII созыва, кандидат экономических наук, Почетный гражданин Оймяконского, Эвено-Бытантайского, Анабарского улусов, партиец с более чем 10-летним стажем Василий Степанович ВИНОКУРОВ:

– Как человек старой закалки, скажу, что «Единая Россия» много делает как для России в целом, так и для Республики Саха (Якутия) в частности. Особенно в сельском хозяйстве. А я в этой части кое-что понимаю.

В свое время я руководил совхозом, работал помощником по науке у министра сельского хозяйства РС(Я) во времена руководства республикой Вячеслава ШТЫРОВА.

Тогда Вячеслав Анатольевич ставил перед президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ вопрос сохранения табунного коневодства на Крайнем Севере наравне с оленеводством, повышения статуса коневодства, без которого нам не выжить.

Партия «Единая Россия» и тогда, и сейчас особенно, несет на себе немыслимую нагрузку. Когда ругают партию, я стараюсь понять людей – вполне возможно у людей есть проблемы, которые кажутся им неразрешимыми. Но, согласитесь, любой вопрос не глобального масштаба можно решить.

Посмотрите вокруг — наша жизнь стала на порядок стабильнее, богаче. Таков результат целенаправленной деятельности «Единой России». Как живет сейчас население? В каждой семье по автомобилю, а то и по нескольку. Старшее поколение получает весь спектр медицинской помощи. Молодежь, дети учатся в таких условиях, что раньше это казалось бы волшебством!

Почти все школьники и студенты владеют как русским и якутским, так и английским, без которого никуда. Английский стал языком мира.

Да, имеет место быть безработица, идет роботизация – роботы замещают рабочие профессии. Нужно двигаться в направлении творческом, заниматься саморазвитием — такие специалисты обязательно найдут себе применение.

Какие сегодня зарплаты у бюджетников, врачей и учителей – вполне достойные их труда. Никаких задержек, оклады растут. И в этой стабильности заслуга только «Единой России»!