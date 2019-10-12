Василий Тимофеев: Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите искренние пожелания успехов, новых достижений, плодотворной работы и удачи в реализации намеченных планов! Пусть у всех сельхозтоваропроизводителей будут полными закрома, высокими надои, богатыми урожаи!

Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а Ваш труд окупится новыми достижениями и признанием.

Желаю Вам крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями, Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев