13.10.2019
08:30
87
Финансы
Василий Тимофеев: Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляю Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите искренние пожелания успехов, новых достижений, плодотворной работы и удачи в реализации намеченных планов! Пусть у всех сельхозтоваропроизводителей будут полными закрома, высокими надои, богатыми урожаи!
Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а Ваш труд окупится новыми достижениями и признанием.
Желаю Вам крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!
С наилучшими пожеланиями, Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев
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