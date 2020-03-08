08.03.2020
11:00
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Общество

Василий Тимофеев поздравляет с праздником Весны

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником весны, мудрости и красоты – Международным женским днем!

В этот весенний день желаю Вам светлых мгновений, гармонии и счастья. 

Пусть всегда сияют от счастья Ваши глаза, а с губ не сходит улыбка!

Желаем Вам идти уверенно к успеху без остановок и препятствий, добиваться всего, что задумали и о чем мечтали.

Доброго Вам здоровья, радости, благополучия, мира и согласия!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев

Источник: Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев
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