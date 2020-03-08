Василий Тимофеев поздравляет с праздником Весны

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником весны, мудрости и красоты – Международным женским днем!

В этот весенний день желаю Вам светлых мгновений, гармонии и счастья.

Пусть всегда сияют от счастья Ваши глаза, а с губ не сходит улыбка!

Желаем Вам идти уверенно к успеху без остановок и препятствий, добиваться всего, что задумали и о чем мечтали.

Доброго Вам здоровья, радости, благополучия, мира и согласия!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев

