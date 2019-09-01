01.09.2019
09:00
93
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с Днем знаний
Уважаемые педагоги, школьники, студенты, родители! Поздравляю Вас с началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых трогательных праздников, который не оставляет равнодушным никого. Ведь все мы начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и память каждого из нас хранит теплые воспоминания об учителях, одноклассниках и школе.
От всей души желаю вам, дорогие педагоги, успехов в работе, талантливых воспитанников, мудрости и терпения. Юным якутянам хочу пожелать успешной учебы и отличных оценок. А родителям – возможности гордиться своими детьми.
С наилучшими пожеланиями,
Директор Якутского филиала Россельхозбанка
Василий Тимофеев
Фото: РСХБ
Источник: РСХБ
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