Василий Тимофеев поздравляет с Днем знаний

Уважаемые педагоги, школьники, студенты, родители! Поздравляю Вас с началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых трогательных праздников, который не оставляет равнодушным никого. Ведь все мы начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и память каждого из нас хранит теплые воспоминания об учителях, одноклассниках и школе.

От всей души желаю вам, дорогие педагоги, успехов в работе, талантливых воспитанников, мудрости и терпения. Юным якутянам хочу пожелать успешной учебы и отличных оценок. А родителям – возможности гордиться своими детьми.

С наилучшими пожеланиями,

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев

