Василий Тимофеев поздравляет с Днем строителя!

Сегодня по всей стране звучат слова благодарности строителям за новые жилые дома и торговые комплексы, за дороги и мосты, промышленные и социальные объекты. В каждый из этих объектов вложен Ваш профессионализм, силы, знания и любовь к родине!

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С наилучшими пожеланиями, Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев