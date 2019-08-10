11.08.2019
07:28
117Общество
Василий Тимофеев поздравляет с Днем строителя!
Сегодня по всей стране звучат слова благодарности строителям за новые жилые дома и торговые комплексы, за дороги и мосты, промышленные и социальные объекты. В каждый из этих объектов вложен Ваш профессионализм, силы, знания и любовь к родине!
Уважаемые строители и ветераны отрасли! Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С наилучшими пожеланиями, Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев
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