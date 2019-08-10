11.08.2019
07:28
117
Общество

Василий Тимофеев поздравляет с Днем строителя!

Сегодня по всей стране звучат слова благодарности строителям за новые жилые дома и торговые комплексы, за дороги и мосты, промышленные и социальные объекты. В каждый из этих объектов вложен Ваш профессионализм, силы, знания и любовь к родине! 

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и  благополучия!

С наилучшими пожеланиями, Директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх