Василий Шимохин проголосовал на выборах главы Алданского района

Сегодня, 15 апреля, в городе Алдане стартовали выборы главы Алданского района.

Генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин отдал свой голос за одного из кандидатов, проголосовав на избирательном участке №17, расположенном в Культурном центре АО «АК «ЖДЯ».

«Сегодня важный день для жителей Алданского района, от которого зависит дальнейшее развитие нашей малой родины и благополучие ее жителей. Сегодня важен каждый голос, и я призываю всех алданцев прийти на избирательный участок и проголосовать за достойного кандидата» — сказал генеральный директор АО «АК «ЖДЯ».

Выборы главы Алданского района пройдут в трехдневном формате с 15 по 17 апреля 2022 года.