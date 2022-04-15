15.04.2022
17:10
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Политика

Василий Шимохин проголосовал на выборах главы Алданского района

Сегодня, 15 апреля, в городе Алдане стартовали выборы главы Алданского района.

Генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин  отдал свой голос за одного из кандидатов, проголосовав на избирательном участке №17, расположенном в  Культурном центре АО «АК «ЖДЯ».

«Сегодня важный день для жителей Алданского района, от которого зависит дальнейшее развитие нашей малой родины и благополучие ее жителей.  Сегодня важен каждый голос, и я призываю всех алданцев прийти на избирательный участок и проголосовать за достойного кандидата» — сказал генеральный директор АО «АК «ЖДЯ».

Выборы главы Алданского района  пройдут в трехдневном формате с 15 по 17 апреля 2022 года.

Источник: Людмила Ефремова
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