10.04.2023
16:11
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Праздники

Василий Шимохин поздравляет с юбилеем Ивана Варшавского

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин поздравляет с 85-летним юбилеем Ивана Николаевича Варшавского

Сегодня, 10 апреля,  исполняется 85 лет легендарному бригадиру строителей Байкало-Амурской магистрали, Герою Социалистического труда, заслуженному строителю Российской Федерации, Почетному транспортному строителю Ивану Николаевичу Варшавскому.

Его имя прогремело на всю страну  29 сентября 1984 года, когда  на разъезде Балбухта в Читинской области (ныне – Забайкальский край) комсомольско-молодёжные бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского уложили «золотое звено», ознаменовав тем самым открытие сквозного движения поездов на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали.

За выдающиеся успехи при сооружении Байкало-Амурской магистрали, обеспечение досрочной укладки пути на всем её протяжении и проявленный при этом героизм Варшавскому Ивану Николаевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 года  присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В связи с 85-летним юбилеем Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев наградил Ивана Николаевича Варшавского Юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской АССР» за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и активную общественную деятельность.

Сегодня Иван Николаевич живет в городе Тында Амурской области

Генеральный директор  Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин от имени коллектива якутских железнодорожников поздравляет Ивана Николаевича с 85-летним юбилеем!  Желает ему крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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