Василий Шимохин поздравляет с наступающим Новым 2020 годом

Дорогие якутяне!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!

Уходящий 2019 год был для нашей компании напряженным и одновременно насыщенным яркими событиями, ставшими эпохальными для всей нашей республики. 27 июля свершилась долгожданная мечта якутян – завершено строительство железной дороги Беркакит–Томмот – Якутск с вводом в постоянную эксплуатацию и пуском пассажирского движения до станции Нижний Бестях. Реализация этого инвестиционного проекта поспособствует развитию многих отраслей экономики и значительно улучшит качество жизни населения Якутии.

Коллектив железнодорожников АО «АК «ЖДЯ» показал, что не боится никаких сложностей, и успешно справляется со всеми задачами, которые ставят перед нами руководство республики и общество.

В этом году мы впервые преодолели 6-милионный рубеж в перевозках грузов и завершаем 2019 год на отметке около 7 миллионов тонн груза.

Выполняя нашу главную задачу — обеспечение бесперебойной работы и безопасности железных дорог, предоставление качественного сервиса клиентам и пассажирам, мы уверенно проводим линию стратегического развития транспорта и экономики Республики Саха (Якутия). И во всех преобразованиях мы остаемся верны своему главному принципу — социальной ответственности. Для Компании «ЖДЯ» стало непреложным законом: выполнять все обязательства коллективного договора, содействовать развитию культуры, спорта и здоровому образу жизни, оказывать помощь нуждающимся работникам, строить жилье, поддерживать молодых специалистов, готовить квалифицированные кадры.

Друзья! Накануне новогодних праздников позвольте поблагодарить всех, кто, проявляя высокий профессионализм, характер и волю, преодолевает сложности в нашей непростой работе, с умом и ответственностью подходит к решению порой нестандартных задач. По традиции обращаю слова особой признательности нашим ветеранам за их доблестный труд и преданность железнодорожному делу.

Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. Пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! С Новым Годом!

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В.В. Шимохин