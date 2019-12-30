30.12.2019
13:30
246

Общество

Василий Шимохин поздравляет с наступающим Новым 2020 годом

Дорогие якутяне!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии»  сердечно поздравляю  вас с наступающим Новым 2020 годом!

Уходящий 2019 год был для нашей компании напряженным и одновременно насыщенным яркими событиями, ставшими эпохальными для всей нашей республики. 27 июля свершилась долгожданная мечта якутян  – завершено строительство железной дороги Беркакит–Томмот – Якутск с вводом в постоянную эксплуатацию и пуском пассажирского движения до станции Нижний Бестях. Реализация этого инвестиционного проекта поспособствует развитию многих отраслей  экономики и значительно улучшит качество жизни населения Якутии.

Коллектив железнодорожников АО «АК «ЖДЯ» показал, что не боится никаких сложностей, и успешно справляется со всеми задачами, которые ставят перед нами руководство республики и общество.

В этом году мы впервые преодолели 6-милионный рубеж в перевозках грузов и завершаем 2019 год на отметке около 7 миллионов тонн груза.

Выполняя нашу главную задачу — обеспечение бесперебойной работы и безопасности железных дорог, предоставление качественного сервиса клиентам и пассажирам,  мы уверенно проводим линию  стратегического развития транспорта и экономики Республики Саха (Якутия).  И  во всех преобразованиях мы остаемся верны своему главному принципу — социальной ответственности. Для Компании «ЖДЯ»  стало непреложным законом: выполнять все обязательства коллективного договора, содействовать  развитию культуры, спорта и здоровому образу жизни, оказывать помощь нуждающимся работникам, строить жилье, поддерживать молодых специалистов, готовить  квалифицированные кадры.

Друзья! Накануне новогодних праздников позвольте поблагодарить всех, кто, проявляя высокий профессионализм, характер и  волю, преодолевает  сложности в нашей непростой работе, с  умом и ответственностью подходит к решению порой нестандартных задач. По традиции обращаю слова особой признательности нашим ветеранам за их доблестный труд и преданность железнодорожному делу.

 Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. Пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! С Новым Годом!

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В.В. Шимохин

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх