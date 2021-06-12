Василий Шимохин поздравляет с Днем России

Уважаемые земляки!

От имени коллектива «Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и от себя лично поздравляю вас с праздником — с днем России!

Мы все – представители многочисленных поколений и жители разных регионов нашего бескрайнего государства – несем огромную ответственность за дальнейшую судьбу нашего Отечества.

Мы все должны знать и помнить многовековую историю нашей страны, ценить культурное наследие и великие достижения ее лучших сыновей – в этом сила нашей Родины. Достойное будущее нашей страны, бесспорно, создается трудом миллионов россиян, которые хотят видеть ее влиятельной державой мира.

Сегодня стремительно развивается демократия, и от нашей с вами инициативы зависит благосостояние нашего государства. Наша сила в единстве, а общенациональные цели – это дело и забота каждого гражданина!

Пусть каждое следующее поколение стремится быть лучше, а единение — крепнет и развивается. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.