Василий Шимохин поздравляет с Днем автомобилиста

Уважаемые автомобилисты, работники

автомобильного транспорта!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии»» поздравляю водителей, ремонтных рабочих, инженерно-технических работников энергомеханической службы ЖДЯ, всех работников и ветеранов автомобильного транспорта с профессиональным праздником – Днем автомобилиста!

Ваш труд необходим всем людям, он востребован во всех отраслях экономики. Значение автомобильного транспорта в нашей жизни трудно переоценить. Ваш самоотверженный труд, требующий высокого мастерства, зачастую высокой физической и эмоциональной самоотдачи, способствует развитию всех сфер нашей жизни. От добросовестного выполнения вами профессионального долга, ответственности зависят жизнь и здоровье людей, сохранность перевозимых грузов.

Этот праздник отмечают и автолюбители, которых с каждым годом становится все больше и которые с гордостью считают себя причастными к этому празднику!

Дорогие профессиональные водители и автолюбители! Желаем вам ровных дорог, безаварийной работы, взаимоуважения на дорогах, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

Генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» В.В. ШИМОХИН