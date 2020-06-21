21.06.2020
09:27
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Общество

Василий Шимохин: По-настоящему героическим можно назвать труд медработников

Дорогие наши врачи, медсестры и все медицинские работники!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!  

Есть много разных профессий – нужных и  ответственных, но профессия медика является просто необходимой для каждого из нас.  Своим каждодневным самоотверженным трудом вы исцеляете людей от болезней, вселяете в них оптимизм и веру в завтрашний день!   Особенно это понимаешь в самые тяжелые минуты, когда от вашего самоотверженного труда и ваших профессиональных действий зависит жизнь человека. Именно медицинские работники оказались  на переднем рубеже борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране.  По-настоящему героическим можно назвать ваш труд, связанный с тяжелейшими  физическими и эмоциональными нагрузками, когда вы каждый день, рискуя жизнью, находитесь в самом эпицентре опасной заразы и боретесь за здоровье своих пациентов. Благодаря высокому профессионализму медиков и самоотдаче тех, кто присоединился к борьбе против распространения коронавируса,  спасены сотни тысяч людей, постепенно отступает коварная болезнь и наша страна возвращается к нормальной жизни.

Передаю теплые слова благодарности работникам Медицинской службы АО «АК «ЖДЯ», которые все эти месяцы противостоят распространению коронавирусной инфекции и стоят на страже здоровья железнодорожников, благодаря чему железнодорожный транспорт республики бесперебойно и безопасно  осуществляет перевозку грузов и пассажиров.

От имени всех железнодорожников Якутии желаю работникам медицинской отрасли здоровья, благополучия, профессиональных успехов,  мужества, стойкости, душевного равновесия, чтобы ваш героический труд был оценен достойно.  Мы, как и все жители нашей страны, низко склоняем голову перед вами и говорим «Спасибо!»

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»  В.В. ШИМОХИН

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