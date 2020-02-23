Василий Шимохин: Наши защитники всегда в боевой готовности

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!

Коллеги, работающие в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», якутяне – мужчины и женщины, которые по праву отмечают 23-го февраля свой праздник, примите самые искренние поздравления и пожелания в этот торжественный день! Патриотизм, отвага и честь, мужество и острый ум, чувство справедливости и готовность служить своей Отчизне во все времена — никогда не выйдут из моды. Люди, обладающие этими качествами, не исключение, их много среди нас, подчас скромно умалчивающих о своих достоинствах, считающих героические поступки простым исполнением долга. Но именно потому, что наши защитники всегда в боевой готовности, наша жизнь в надёжных руках и наши железнодорожные составы идут по мирным рельсам созидания. И пусть так будет всегда!

С праздником, дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы!

В.В. Шимохин, генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»