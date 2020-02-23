23.02.2020
09:00
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Общество

Василий Шимохин: Наши защитники всегда в боевой готовности

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!

Коллеги, работающие в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», якутяне – мужчины и женщины, которые по праву отмечают  23-го  февраля свой праздник, примите самые искренние поздравления  и пожелания в этот  торжественный день!  Патриотизм, отвага и честь, мужество  и  острый ум, чувство справедливости и готовность служить своей Отчизне во все времена  — никогда не выйдут из моды. Люди, обладающие этими качествами, не исключение, их много среди нас, подчас скромно умалчивающих о  своих достоинствах, считающих героические поступки  простым исполнением долга.  Но именно потому, что наши защитники всегда в боевой готовности,  наша жизнь в надёжных руках и  наши железнодорожные составы идут  по  мирным  рельсам  созидания.  И пусть так будет всегда!

С праздником, дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы!

 В.В. Шимохин, генеральный директор
АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

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