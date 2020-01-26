Василий Шимохин награжден орденом князя Даниила Московского II степени

Высокую церковную награду генеральному директору Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василию Шимохину от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма пророка Илии в г. Томмоте Республики Саха (Якутия) вручил Архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Награждение состоялось 24 января на освящении престола Ильинского храма в городе Томмоте.

Василий Шимохин является председателем Попечительского совета Алданского благочиния и прилагает немало усилий для развития православия, нравственного и духовного воспитания молодежи.

Орден Святого благоверного князя Даниила Московского учрежден определением Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного синода от 28 декабря 1988 года в память о 1000-летии Крещения Руси, имеет три степени.

Орденом удостаивают не только священнослужителей, сотрудников и служащих патриархии, но им награждаются и светские лица за заслуги в возрождении духовной жизни России.

Среди награжденных – бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, бывший посол Российской Федерации в Словакии Сергей Ястржембский, бывший президент Татарстана Ментимир Шаймиев, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков, президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель правления фонда «Русский мир» Вадим Никонов, Глава Дагестана Владимир Васильев, руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и другие.

Среди известных якутян Орденом Святого князя Даниила Московского были награждены народный писатель Республики Саха (Якутия) Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллон и известный политик, бывший генеральный директор АО «Алмазы Анабара», генеральный директор холдинга «Арктик капитал» Матвей Евсеев.

Василию Шимохину Орден Святого князя Даниила Московского вручен за №73.