Василий Шимохин: Это день национального единения

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие якутяне!

От всего коллектива железнодорожников, я сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Мы помним, как дорого досталась нам Победа в Великой Отечественной Войне, которая стала величайшим испытанием для всего русского народа, однако Советская армия не только выстояла, но и сумела одержать победу в схватке с жестоким и беспощадным фашизмом. День 9 мая навечно вписан в летопись великих подвигов и героических свершений.

Это день славы, воинской доблести и единства советского народа. Тысячи жителей Якутии сражались на фронтах Великой Отечественной. А те, что остались в тылу, самозабвенно и бесперебойно снабжали фронтовиков хлебом, боеприпасами и необходимой техникой. Все они навсегда останутся для нас символами той героической эпохи.

Четыре долгих и страшных года наш народ шел к Победе – справедливой, выстраданной, великой. Мы благодарны ветеранам за ратный и трудовой подвиг в военное лихолетье, за то, что и после войны, героическими усилиями они возрождали страну, строили мощное и сильное государство! С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом. Из года в год в этот день миллионы россиян выходят на улицы своих городов, чтобы почтить тех, кто защищал Родину, кто выстоял в Великой Отечественной Войне.

Это день национального единения.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, долгой, счастливой, а главное, мирной жизни!

С уважением,

Генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» В.В. Шимохин