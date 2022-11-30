Василий Рожин: Не жалей, что погиб я до срока…

Не жалей, что погиб я до срока, И не плачь по мелькнувшей судьбе, — Буду жить я в написанных строках, В звуках слов, что оставил тебе…

Последние стихи погибшего в СВО молодого, талантливого поэта Василия Рожина из Верхоянья…

Погиб Василий Алексеевич Рожин на Донецкой земле, куда поехал туда добровольцем. Остались лишь стихи, пронизанные болью поэтической души, раздираемой противоречиями нашей реальности.

Василий был мужественным и талантливым. Родился в уважаемой семье местной интеллигенции 26 мая 1990 года, рос в селе Элгэс под священной горой Киһилээх. Василий Рожин служил в ВМФ, закончил политехнический колледж. Любил мастерить из дерева, рисовать, заниматься спортом.

Стихи, продиктованные САРДАНЕ голосом погибшего молодого, талантливого поэта ВАСИЛИЯ РОЖИНА из Верхоянья, перевела Валентина Комиссарова — Күлүмүрэ 20.11.2022

Аһыйа көрүмэ эн миигин

Букатын барда диэн ытаама,

Тыыннаахпын суруйбут тылларбар,

Иһиллиэм хас биирдии дорҕооммор…

Кэннибэр мин ааспыт олохпор,

Сайыһа хаалбыта доҕорум,

Баар этэ мин кылгас олохпор

Имэҥнээх, ып-ыраас тапталым…

Хаарыаннаах харахтар ытаамаҥ,

Ийэлээх аҕаккам баалаамаҥ,

Билэрим сотору бүтэрин

Сир-халлаан анныгар кыргыһыым…

Кэмсинэр диэн тугун билбэтим,

Хорсуннук өстөөхтүүн кыргыстым,

Хаанынан оҕуолуур сир иэнин

Харааста, аймана көрбүтүм…

Билигин мин билбэт үрдэлбэр

Кый ыраах кытыастар чүмэчим

Ыллыгы ойуулуу угуйан

Таас Дьааҥым үрдүнэн кытарар…

Аһыйа көрүмэ эн миигин

Букатын барда диэн ытаама,

Тыыннаахпын суруйбут тылларбар,

Иһиллиэм хас биирдии дорҕооммор…



САРДААНА

Не жалей, что погиб я до срока,

И не плачь по мелькнувшей судьбе, —

Буду жить я в написанных строках,

В звуках слов, что оставил тебе…

Ты осталась в той жизни короткой,

Не желая меня отпустить,

Но любовью земною и чистой

Всё ж успела меня одарить…

Вы не плачьте, любимые очи,

Извините меня, мать с отцом,

Я ведь знал, что недолго мне светит

На подлунной земле жить борцом…

Не жалею, что в схватке жестокой

Встретил смело я пулю свою,

Лишь о том меня мучит тревога,

Как кровила земля в том бою…

Над моей высотой, над последней,

Вьется пламенем Духа свеча,

От него до хребтов Верхоянья

Алый луч устремился, светя…

Не жалей, что погиб я до срока,

И не плачь по мелькнувшей судьбе, —

Буду жить я в написанных строках,

В звуках слов, что оставил тебе.