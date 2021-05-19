Василий Попов: Праймериз для меня – это испытание на прочность

«Волонтеры идут в политику через праймериз «Единой России», потому что ни одна партия не предоставляет возможности попасть на выборы в Госдуму общественникам «со стороны», — говорит Василий Попов, профсоюзный лидер студентов СВФУ, руководитель регионального волонтерского центра партии.

— Около трети зарегистрировавшихся кандидатов составляют именно волонтеры-общественники. Это волонтеры Победы, активисты движения «Мы вместе», волонтеры-медики – те, кто зарекомендовал себя во время пандемии, которая не думает отступать.

В апреле этого года, посовещавшись с близкими, наставниками и соратниками, я принял решение принять участие во внутрипартийном голосовании Единой России на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Для меня и моей команды это, прежде всего, испытание на прочность, проверка на силу духа, упорство и целеустремленность.

Нужны ли в политике такие люди? Да.

Нужно ли это волонтерам? Здесь каждый решает за себя.

Тех людей, кто, несмотря на угрозу заразиться ковидом, не остались в стороне и оказывали помощь там, где она была остро необходима – не испугают никакие трудности.

Я уверен, что в политике нужны молодые и деятельные люди. Большой плюс активистов волонтерского движения состоит в знании ситуации изнутри и успешном опыте решения проблем простых людей.