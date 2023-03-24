Василий Попов: Большие потрясения объединяют людей

Координатор «Молодой гвардии» на Дальнем Востоке Василий Попов

На фестивале «Муус Устар» наградили победителей трека «Доброволец Якутии»

На фестивале «Муус Устар» вручили 11 премий в рамках трека «Доброволец Якутии». Волонтёрское движение работает во всех районах республики и с каждым годом число добровольцев только растёт. Молодые люди самоотверженно отправляются на помощь семьям участников СВО, собирают посылки для раненных в госпиталях, а в период пандемии работали в ковидных отделениях.

По мнению федерального координатора Всероссийского движения «Молодая гвардия Единой России» по Дальнему Востоку Василия Попова, серьёзные испытания показывают, как сильно сплачивается общество, особенно — молодёжь.



«Большие потрясения в России активизируют общество и консолидируют его — так было во время Великой Отечественной войны, эпидемии Covid-19, пожаров и наводнений, так происходит и сейчас во время специальной военной операции. Молодогвардейцы Якутии одними из первых в стране выехали на добровольческие миссии республик Донбасса: работали с временными переселенцам в поселке Володарское под Мариуполем, помогали в больнице, довозили адресно гуманитарную помощь якутянам-бойцам близ линии соприкосновения, проводили патриотические мероприятия для школьников и молодежи ДНР, и многое другое», — рассказал Василий Попов.

Участникам фестиваля координатор «Молодой гвардии» на Дальнем Востоке пожелал удачи и здоровья. Всего в треке приняло участие 120 человек по 12 направлениям. Вручение главной награды «Волонтёр года» пройдёт 25 марта на итоговом мероприятии фестиваля.



