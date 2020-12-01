Общество
Василий Попов: Благодарим врачей!
В честь дня рождения Партии «Единая Россия»
Руководитель ЯРО ВОО МГЕР Василий Попов от лица студенчества СВФУ и Молодежного крыла Партии установил новогоднюю елку в Клинике СВФУ.
Владимир Аммосов, главный врач Клиники СВФУ отметил: «Благодарю студентов за такой приятный сюрприз! Подарили добрые и яркие эмоции в это время. Подняли настроение».
Главный молодогвардеец Якутии выразил глубокую признательность и благодарность всем врачам, которые находятся на передовой во время пандемии, и призвал всех присоединиться к этой акции:
-Призываю своих единомышленников-партийцев в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я) в лице лидера фракции Антонины Афанасьевны Григорьевой, в Якутской городской Думе в лице исполнительного секретаря ЯМО ЕР Андрея Бессонова, в РИК Партии в лице Владимира Владимировича присоединиться к этой инициативе!
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