Василий Попов: Благодарим врачей!

В честь дня рождения Партии «Единая Россия»

Руководитель ЯРО ВОО МГЕР Василий Попов от лица студенчества СВФУ и Молодежного крыла Партии установил новогоднюю елку в Клинике СВФУ.

Владимир Аммосов, главный врач Клиники СВФУ отметил: «Благодарю студентов за такой приятный сюрприз! Подарили добрые и яркие эмоции в это время. Подняли настроение».

Главный молодогвардеец Якутии выразил глубокую признательность и благодарность всем врачам, которые находятся на передовой во время пандемии, и призвал всех присоединиться к этой акции: