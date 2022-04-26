26.04.2022
19:09
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Праздники

Василий Орлов: Сотрудничество Якутии и Амурской области будет только крепнуть

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил жителей Якутии со 100-летием образования республики.

«Наши регионы связывает хорошее многолетнее сотрудничество, уверен оно будет только крепнуть. Ваш суровый климат сполна компенсируют прекрасные люди – жители Якутии с горячим сердцем и открытой душой. А  такой потенциал плюс природные богатства плюс экономические проекты плюс грамотное управление гарантируют дальнейшее уверенное развитие», – сказал Василий Орлов.

В заключении губернатор Амурской области поздравил якутян на якутском языке: «Саха сирэ тупса турдун, сайда турдун! Итии-истин эҕэрдэ!»

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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