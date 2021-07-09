Василий Николаев: Якутия должна извлекать прибыль от всех полезных ископаемых

Долгое время жил в Ленском районе и постоянно туда езжу, поэтому не понаслышке знаю ситуацию в нефтегазовом комплексе. Предлагаю, прежде всего, обратить внимание на НДПИ по углеводородному сырью.

100% налогов на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть и природный газ) подлежат зачислению в федеральный бюджет. Исключение — НДПИ на добычу алмазов, 100% которого АК АЛРОСА отчисляет в бюджет Республики Саха (Якутия).

В таких же условиях находятся практически все регионы России, на территории которых добываются недровые богатства. Это предусмотрено Бюджетным Кодексом страны. Затем эти деньги возвращаются к нам в виде дотаций, субвенций и субсидий. Якутия в числе других регионов стоит с протянутой рукой в ожидании возврата своих же денег.

По оценкам экспертов, новый состав Государственной Думы будет обновлен более чем наполовину. И новые люди в высшем законодательном органе страны обязаны вернуться к более справедливому распределению доходов от нефти и газа, которые добываются на их исконных территориях.

Я считаю, что не менее 35% налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья должно оставаться в регионах. Применительно нашей республике это составит не менее 30 млрд. рублей в год. А это — новые дороги, школы и больницы.

Уверен, что мы сможем этого добиться. И мы добьемся честного распределения сверхдоходов от добычи нефти и газа на якутской земле.