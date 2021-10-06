Василий Николаев: Я доволен своей судьбой…

Василию Николаеву, одному из лучших сотрудников «Сахаэнерго», начальнику службы автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Сахаэнерго», исполнилось 60 лет.

Как танкист стал энергетиком

1979 год. 18-летний призывник Василий Николаев, стоя на трапе самолёта, в последний раз окинул взглядом родной посёлок. Белая Гора, словно прощаясь и желая везения во взрослой жизни и доброй дороги, дотронулась до щёк Василия свежим северным ветром. Юноша, вздохнув бодрящий воздух, знакомый с детства, уверенно шагнул в самолёт…

Василий в армии попал в танковые войска, что предопределило его будущую профессию. Интерес к технике, приборам и устройствам возник также и благодаря однополчанам, которые были увлечены миром техники, много знали и рассказывали.

Два года армии пролетели незаметно. Молодому танкисту предстояло выбрать вуз, и он без колебаний выбрал Новосибирский электротехнический институт, куда без труда поступил. Один из уважаемых альма-матер высшего технического образования, в народе НЭТИ, широко распахнул двери перед Василием, и он с большим увлечением окунулся в мир знаний. Наш герой тепло вспоминает своих преподавателей и качество советского образования. В те времена все делалось с душой.

Золотые годы студенчества — это весёлая жизнь в общежитии, друзья, волнительные сессии, «взлёты и падения» на экзаменах и планы полные надежд на будущее.

Будущий инженер-электрик Василий Николаев преддипломную практику проходил в центральном конструкторском бюро «Точприбор» в Новосибирске. Старательного и смышлёного парня заприметили и по окончании учебы пригласили на работу. Василий три года успешно проработал инженером научно-исследовательской лаборатории.

Наступили 90-ые. Годы развала СССР и экономической системы. Закрывались целые предприятия и даже большие заводы, магазины пустовали, начался тотальный дефицит, у людей рушилась вера в завтрашний день. Сфера науки пострадала одной из первых, и Василий Николаев остался не у дел. Недолго думая, он купил билет в Якутск, где его ждала неизвестность.

Сахаэнерго: всерьёз и надолго

В Якутске Василий полгода пытался найти более или менее стабильную работу, но ничего не получалось. Махнув на все, он улетел к себе на малую родину в Абыйский район. И правильно сделал. Родная земля и судьба уготовили для парня не только работу по профессии, но и любовь к девушке с необычным именем Лияра.

В 1994 году Василия Николаева приняли на работу в Белогорский район электрических сетей. Инженера-электронщика часто привлекали на ремонт систем возбуждения генераторов. Бывало и в ночь оставались на работе, чтобы запустить поломанный агрегат. Рёв заведённого оборудования после многочасового кропотливого ремонта — лучший звук на земле! Стоишь весь испачканный в мазуте, что только зубы да глаза и видны, зато сколько радости в душе от проделанной работы.

Молодой и талантливый энергетик Василий Николаев стремительно начал подниматься по карьерной лестнице. Вначале его назначили старшим мастером по электрооборудованию, вскоре он курировал весь технический блок в качестве главного инженера. В Белогорском РЭС Василий Афанасьевич успешно проработал до 2007 года.

Руководство «Сахаэнерго», увидев в лице Николаева перспективного управленца, в 2007 году назначает Василия Афанасьевича директором Булунских электрических сетей. Посёлок Тикси – стратегический населенный пункт, морские ворота Якутии. Климат кардинально отличается от Белой Горы, хоть и оба относятся к Крайнему Северу. Ураганный ветер и пурга доставляют немало хлопот энергетикам.

Но и здесь Василий Афанасьевич работал, засучив рукава, быстро нашёл общий язык с новыми коллегами и внёс много нового в систему энергетики Булунского района.

В 2007 году булунские энергетики под руководством Василия Николаева запускали первую в истории Якутии ветровую энергетическую установку мощностью 250 кВт. В результате за 3 месяца ВЭС выработано 48 тыс. кВт/ч. и сэкономлено 9 тонн дизельного топлива на сумму 190 тыс. рублей. Кстати, на основе опыта научно-экспериментальной эксплуатации первых ветроустановок в Тикси в 2020 году успешно реализован уникальный международный проект — ветродизельный комплекс.

При Василии Афанасьевиче введены в селах Кюсюр и Намы современные дизельные электростанции. В 2010 году система охлаждения дизелей Тиксинской дизельной электростанции переведена на трехконтурную систему, что в разы повысило надёжность в обеспечении устойчивой электроэнергией.

Грамотного руководителя Булунских электрических сетей, успешно справляющегося с производственными задачами, в 2011 году приглашают в Якутск. В Исполнительной дирекции АО «Сахаэнерго» Василий Афанасьевич шесть лет занимал ответственную должность заместителя главного инженера — начальника Управления эксплуатации и ремонта электрооборудования и распределительных сетей. Сегодня он возглавляет службу автоматизированных систем управления технологическими процессами.

За добросовестный труд на протяжении 27 лет энергетик Василий Николаев награждён многими корпоративными, отраслевыми, ведомственными и государственными наградами. Он является заслуженным работником РАО «ЭС Востока», занесён на Доску почёта АО «Сахаэнерго». На днях ему присуждено почетное звание ветерана труда ПАО «Якутскэнерго».

Три сына, как в сказке

С девушкой Лиярой, которую полюбил наш герой в далеком 90-м году, он вместе и по сей день. Лияра Дмитриевна подарила любимому мужу трех сыновей. Старший сын Дмитрий пошел по стопам отца. Он выпускник Красноярского политехнического института, сейчас работает ведущим инженером в релейной службе «Сахаэнерго». Отец для него – и друг, и наставник по профессии.

Средний сын Сергей выбрал не менее интересную специальность. Он – историк, работает в Музее истории России. А младший Никита – десятиклассник, мамина душа и отцовская надежда.

Василий Афанасьевич Николаев в канун своего 60-летия, оглядываясь назад, не жалеет ни о чем и доволен своей судьбой, подаренной северной энергетике. Потому что миссия профессии и жизненных принципов нашего юбиляра совпадают, как пазлы. Дарить свет и тепло, служить людям, быть честным и справедливым во всем.