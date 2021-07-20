Василий Николаев подал документы для участия в выборах в Госдуму

Руководитель группы компаний «Талакан», общественник Василий Николаев @vasily_petrovich подал документы в избирательную комиссию Якутии для участия в парламентских выборах по одномандатному избирательному округу. Об этом сообщает Центризбирком Якутии в своем телеграм-канале.

«19 июля 2021 года Николаев Василий Петрович сдал в Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 документы для регистрации», — говорится в сообщении.

Как отметили в Центризбиркоме, Николаев выдвинут партией «Новые люди» в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.

«Новые люди» стали самым успешным проектом из числа новых партий и уже заслужила доверие избирателей. С момента создания прошел всего год. При этом по стране уже активно работают более 70 отделений. Ставка сделана на новые лица и решения, свежие идеи и подходы. Федеральный список возглавили Алексей Нечаев и якутянка Сардана Авксентьева. Цель партии — «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу гражданам, дать регионам больше полномочий и чтоб деньги, заработанные в регионе, в регионе и оставались.