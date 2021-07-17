Василий Николаев: Люди важнее

Недавно региональный совет общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» по Республике Саха (Якутия), который занимается спасением утопающих на несанкционированных пляжах, бросил клич о материальное поддержке.

Узнав о том, что эта организация существует на добровольной основе, никак и никем не финансируется, руководитель группы компаний «Талкан», общественник Василий Николаев @vasily_petrovich решил поддержать инициативу спасателей.

«Такие добровольные движения необходимы нашему обществу. Когда я узнал о том, что у «ВОСВОДа» практически нет никакой экипировки, необходимого оборудования для работы, но при этом с начала купального сезона в текущем году ими предотвращено 16 трагедий, я не мог остаться в стороне. Люди важнее» — сказал Василий Николаев.

Меценат вручил председателю общественной организации Гаврилу Кононову самые необходимые на сегодняшний день атрибуты: спасательные круги, рации, а также бросательные лини Александрова. Члены совета поблагодарили Василия Николаева и отметили, что после публикации материала о деятельности «ВОСВОД» первым откликнувшимся был он и оказал реальную помощь.

«Радует, что многие понимают важность нашей добровольной работы», — подчеркнул Гаврил Кононов.

Расчетный счет для оказания помощи регионального совета общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» по Республике Саха (Якутия): Банк ВТБ (публичное акционерное общество) БИК банковской организации – 044525411, корреспондентский счет – 30101810145250000411 расчетный счет — 40703810310560000073.