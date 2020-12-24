Василий Галуза: Хочу инициировать попечительство у депутатов

Имя справедливоросса Василия Галузы часто можно встретить в новостных пабликах. То горку установит для детишек Гагаринского округа, то поможет многодетной семье. Вот что Василий Галуна нам рассказывает:

— С супругой познакомил брат. Приехал я к нему в гости в п.Сангар, а там, прогуливаясь по городу, увидел её. Сразу по сердцу пришлась. Ссоры? У всех семейных они бывают, характер у людей разный. Но нужно искать компромиссы. В нашем случае обычно иду я (смеется). Тот, кто любит, идёт на компромисс.

Я не считаю, что место женщины у плиты. Прекрасную половину человечества можно понять. Сидеть в четырех стенах целыми днями, готовить, убирать. Как день сурка какой-то получается. Детей наших люблю, их у нас четверо. Как приду домой, беру на руки младшую и вожусь со старшими. Стараюсь освободить её от домашних хлопот. Не в тягость и ужин приготовить.

— Вы воспитываете четверых детей. Поделитесь методом воспитания.

— Мой метод прост. Я не выделяю кого-то из детей. Люблю всех одинаково. Все выходные провожу с ними. Сам я тоже из многодетной семьи, старший из пятерых. Как себя помню, постоянно с братьями и сестренкой возился, следил за порядком в доме, ухаживал за ними. Так что с детства приучен брать ответственность на себя. Также я за службу в армии. Считаю, что она является хорошей школой для становления мужчины. Прививается понятие ответственности, справедливости и закаляется характер. Можно выйти со специальностью.

— А как же «дедовщина»?

— Сейчас служба в армии составляет всего год. Совсем маленький срок для некоторых родов войск. И, считаю, все вопросы можно уладить не кулаком, а беседой. Любые ссоры – это недопонимание двух сторон, недоговоренность, недосказанность.

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— Вернемся к детям. Что думаете по поводу ремня в воспитательных целях?

— В далекие времена может она и использовалась, но сейчас дети совсем другие. Впрочем, как и сами родители. Растущее поколение более живое, открытое и очень активное.

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— Есть хобби?

— Раньше любил ходить на рыбалку. С семи лет занимался дзюдо. Дорос до кандидата в мастера спорта. Сейчас в приоритете дети. Кстати, старшая дочь пошла по моим стопам, ходит на дзюдо.

— Помните, откуда началась ваша благотворительная деятельность?

— Конечно, помню. Напротив нас жила многодетная семья. Растила всех одна мать, без отца. И у одного из них был диагностирован ДЦП. Малыш не мог ходить, только ползал. По полу, по земле. Жалко стало паренька. Подарил женщине коляску. Как она обрадовалась! Сейчас у них всё хорошо. До сих пор общаемся.

А вот эта горка в Гагаринском округе получилась чисто случайно. Планировали сделать площадку для хоккея. Заказал технику, подготовил материалы. Но Управа сделала опрос среди детишек, и преобладающее большинство из малышей пожелало горку. Площадка для хоккея, думаю, в будущем будет. Благо, материал остался (улыбается).

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— Какие у вас дальнейшие планы?

— Хочу инициировать попечительство у депутатов. Брать под свою ответственность детей. Пусть ребенок видит, что он нужен кому-то. Допустим, я занимался опекой пацанов с детского дома «Берегиня». С азартом играли в футбол. Позже трое из них подходили и благодарили, что привил интерес к спорту. Они серьезно увлеклись футболом.

В политике я уже шесть лет. Моя цель – стать народным депутатом Республики Саха (Якутия). Хочу стать для многих примером, чтобы не забывали о нас, простых людях. Сам депутат с Мирнинского района, член партии «Справедливая Россия». Пока не наступила пандемия, ездил в свой край. По жалобам граждан в магазинах навели порядок, убрали с прилавок просрочку, по вопросам ЖКХ решали проблемы. До сих пор люди благодарят за откачанную огромную лужу, которая чуть не стала привычной картиной в одном дворе. Думаю, депутат должен решать такие простые, но очень нужные общественные проблемы.