Василий Егоров выйдет на ринг

С 14 июня в Екатеринбурге стартует командный Кубок России по боксу среди мужчин, в котором в составе пяти сборных федеральных округов на ринг выйдут восемь боксеров из Якутии. Среди них и заслуженный мастер спорта России Василий Егоров, передает ЯСИА.

На соревнованиях, которые пройдут с 14 по 19 июня, встретятся команды восьми федеральных округов и двух городов федерального значения. В состав сборной Дальнего Востока вошли четверо якутян — Валерий-Талбан Егоров (49 кг), Николай Григорьев (52 кг), Михаил Варламов (56 кг), Стручков Виталий (60 кг), команду Южного федерального округа представит Михаил Прокопьев (49 кг).

За сборную Московской области выступит вице-чемпион мира Василий Егоров (52 кг), за Санкт-Петербург — Евгений Мартынов (52 кг), а Назар Андреев (52 кг) представит команду Москвы.

Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей — из них 10 млн достанется команде-победительнице, за второе место вручат 7 млн, а бронзовые призеры получат 3 млн рублей.