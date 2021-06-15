Якутский боксер Василий Егоров выиграл свой бой на командном Кубке России, который проходит в Екатеринбурге, сообщает телеканал «Якутия 24».

Заслуженный мастер спорта в составе сборной команды Центрального федерального округа одолел спортсмена из Кемеровской области Альберта Руденя, представляющего Сибирский федеральный округ. Бой завершился со счетом 5:0. Также сегодня состоится поединок между командами Дальневосточного и Уральского федеральных округов. В состав команды из Дальнего Востока вошли четверо якутских боксеров: Талбан Егоров (49 кг) встретится с Данилом Лысенко, Николай Григорьев (52 кг) сразится с Расулом Джааевым, Виталий Стручков (60 кг) — с Евгением Ляшковым. В составе команды Санкт-Петербурга в весовой категории до 52 кг выступит серебряный призер молодежного чемпионата России Евгений Мартынов . Кроме того, в составе сборной Южного федерального округа в ринг выйдет якутянин Михаил Прокопьев.

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