Василий Егоров выиграл первый бой на чемпионате мира по боксу

Якутский боксер Василий Егоров одержал победу в своем первом бою на чемпионате мира, он одолел эквадорца Луиса Дельгадо. В следующем поединке ему будет противостоять победитель Кубка мира Биллам Беннама.

Напомним, в первом круге чемпионата мира в Екатеринбурге Василий Егоров оказался свободным. А сегодня, 14 сентября, встретился с 19-летним представителем Эквадора Луисом Дельгадо, который в предварительном бою раздельным решением судей победил японца Тошо Кашивасаки.

В 1/16 финала Егоров сразу начал работать первым номером, уверенно двигался в атаку, комбинировал удары и показал, что находится в хорошей форме. Победа якутскому боксеру досталась единогласным решением судей.

Видео Николай Бястинов

Его следующим соперником по 1/8 финала станет победитель Кубка мира Биллам Беннама из Франции, победивший сегодня очень опытного боксера — бронзового призера чемпионата Азии, мира и Олимпийских игр Ху Цзингуань. Поединок Егорова с французом состоится 17 сентября.

Отметим, что это первый опыт якутского боксера на чемпионате мира в категории до 52 кг. Ранее он выступал в весе 49 кг и становился серебряным призером этого турнира в 2015 году.