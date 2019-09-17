17.09.2019
23:06
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Спорт

Василий Егоров выбыл из чемпионата мира

Лидер российской сборной Василий Егоров уступил в поединке с французом Биллалом Беннама и выбыл из чемпионата мира, проходящего в Екатеринбурге.

Соперник по 1/8 финала оказался очень сложным для Василия Егорова. Длиннорукий и высокий француз Биллял Беннама старался прессинговать, работал дистанционно. Якутский боксер пытался боксировать на скорости, начал активно атаковать со второго раунда. Однако, единогласным решением судей, победу отдали французу. Василий Егоров выбыл с чемпионата мира по боксу.

Фото: ясиа.
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА.
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