Василий Егоров вернулся из зоны СВО

В Якутск из зоны СВО вернулись командир отряда «Барс-2» и его сослуживцы.

В зоне спецоперации якутяне служили полгода

Сегодня утром в аэропорту Якутска встретили бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Военнослужащих встречали друзья, родные, близкие и коллеги.

В том числе на родину вернулся заслуженный тренер РФ по кикбоксингу, заслуженный работник физической культуры и спорта республики, директор республиканского центра подготовки спортивного резерва Василий Егоров, который отправился в зону СВО добровольцем и стал командиром отряда «Барс-2».

«Мы находились в ЛНР почти 6 месяцев. Сейчас там остается 126 бойцов из Якутии, у них все хорошо, все живы-здоровы. Ждем возвращения наших ребят на родину этим летом. Хочу поблагодарить инструкторов, в частности Ивана Черкашина, потому что именно благодаря их подготовке у нас не было никаких потерь. Во время несения службы нам постоянно звонили друзья и родственники, мы ощущали поддержку своей республики каждый день. Сейчас для меня самое главное — это пройти реабилитацию, хочу немного отдохнуть, а затем сразу выйду на работу», — рассказал Василий Егоров.

Среди встречающих также присутствовали председатель региональной Ассоциации ветеранов боевых действий Иван Черкашин и председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания (Ил Тумэн) Сахамин Афанасьев.

«Сегодня мы встречаем легендарного Василия Егорова и его заместителей. В этот радостный день мы гордимся нашими бойцами, которые встали на защиту своей родины и проявили свою отвагу. Нас радует больше всего то, что ни один боец из батальона Василия Егорова не пропал без вести. Это результат правильных решений, которые он принимал каждый день как командир своего батальона», — отметил Иван Черкашин.

Сахамин Афанасьев выразил благодарность бойцам за несение службы в суровых и тяжелых условиях, а также за проявленный дух настоящего якутского бойца.

«Для них традиционно будет организована встреча в правительств и парламенте Якутии, будем вручать якутские ножи за их героизм и мужество. Далее проследим за тем, чтобы бойцы, служившие в ЛНР, прошли социальную реабилитацию в нашей республике», — высказался Сахамин Афанасьев.