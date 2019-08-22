Василий Егоров стал помощником капитана сборной России по боксу

Капитаном сборной команды России по боксу среди мужчин был единогласно выбран призер Олимпийских игр в Лондоне Андрей Замковой (69 кг). Его помощниками стали спортсмен из Бурятии, победитель чемпионата России 2018 года, которое состоялось в Якутске Георгий Кушиташвили (81 кг) и якутский боксер, финалист чемпионата мира, двукратный чемпион Европы Василий Егоров (52 кг).

Напомним, в минувшее воскресенье главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат мира в Екатеринбурге, в который вошли спортсмены в восьми весовых категориях:

52 кг — Василий Егоров

57 кг — Альберт Батыргазиев

63 кг — Илья Попов

69 кг — Андрей Замковой

75 кг — Глеб Бакши

81 кг — Георгий Кушиташвили

91 кг — Муслим Гаджимагомедов

+91 кг — Максим Бабанин

Состав был сформирован по итогам выступления спортсменов в текущем году, а также контрольных спаррингов, которые прошли 17 и 18 августа на базе «Юг Спорт» в Кисловодске. На спаррингах присутствовал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Также тренерский штаб принял решение создать резервный состав команды, готовый в случае необходимости подменить первых номеров в любом из весов. В него вошли Расул Салиев (52 кг), Эдуард Абзалимов (57 кг), Габил Мамедов (63 кг), Вадим Мусаев (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг), Раджаб Раджабов (81 кг), Владислав Иванов (91 кг) и Иван Верясов (+91 кг).

Заключительный сбор перед чемпионатом мира команда проведет в Златоусте (Челябинская область). 5 сентября сборная выедет в Екатеринбург.

В чемпионате мира, который пройдет 8-21 сентября в Екатеринбурге, примут участие 488 спортсменов из 91 страны.