Василий Егоров сразится с Махмудом Сабырханом

Бокс, полуфиналы, участники, где смотреть.

В Санкт-Петербурге в пятницу 23 апреля на мужском международном турнире по боксу состоятся полуфинальные бои, в которых будут участвовать 18 российских атлетов, в том числе и наш четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы Василий Егоров.

Соперником якутского боксера станет трехкратный победитель первенств Азии, чемпион Казахстана Махмуд Сабырхан. В другом полуфинале весовой категории до 52 кг будут представлены олимпийский чемпион из Узбекистана Шохобиддин Зоиров и боксер из Индии Амит, который накануне со счетом 5:0 победил бурятского мастера Тамира Галанова.

Начало полуфиналов: 22:00 по якутскому времени. Трансляции будут доступны в группе Вконтакте Петербургской федерации бокса, а также на YouTube канале. Финалы будут транслироваться на телеканале Матч Боец.https://www.youtube.com/embed/channel?rel=1

Полуфинальные пары:

До 49 кг

Эдмонд Худоян (Россия) – Надиржон Мирзахедов (Узбекистан)

Даниал Сабит (Казахстан) – Игорь Царегородцев (Россия)

До 52 кг

Василий Егоров (Россия) – Махмуд Сабырхан (Казахстан)

Шохобиддин Зоиров (Узбекистан) – Амит (Индия)

До 57 кг

Асатбек Касымов (Кыргызстан) – Дмитрия Спивак (Россия)

Максим Чернышев (Россия) – Миразибек Мурзахалилов (Узбекистан)

До 60 кг

Альберт Батыргазиев (Россия) – Бекнур Ожанов (Казахстан)

Дорин Букша (Молдова) – Абдумалик Халоков (Узбекистан)

До 63 кг

Габил Мамедов (Россия) – Илья Попов (Россия)

Дмитрий Осанов (Беларусь) – Алексей Мазур (Россия)

До 69 кг

Андрей Замковой (Россия) – Жанлуи Маланга (Италия)

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Бобо Усмон Батуров (Узбекистан)

До 75 кг

Андрей Ковальчук (Россия) – Абилхан Аманкул (Казахстан)

Глеб Бакши (Россия) – Виталий Бондаренко (Беларусь)

До 81 кг

Имам Хатаев (Россия) – Мохамед Ассапир (Индия)

Андрей Косенков (Россия) – Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)

До 91 кг

Владислав Бродецкий (Беларусь) – Муслим Гаджимагомедов (Россия)

Владислав Смягликов (Беларусь) – Айбек Оралбай (Казахстан)

+ 91 кг

Иван Верясов (Россия) – Владислав Вишнев (Россия)

Андрей Стоцкий (Россия) – Боходир Жалолов (Узбекистан)