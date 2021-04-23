Василий Егоров сразится с Махмудом Сабырханом
Бокс, полуфиналы, участники, где смотреть.
В Санкт-Петербурге в пятницу 23 апреля на мужском международном турнире по боксу состоятся полуфинальные бои, в которых будут участвовать 18 российских атлетов, в том числе и наш четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Европы Василий Егоров.
Соперником якутского боксера станет трехкратный победитель первенств Азии, чемпион Казахстана Махмуд Сабырхан. В другом полуфинале весовой категории до 52 кг будут представлены олимпийский чемпион из Узбекистана Шохобиддин Зоиров и боксер из Индии Амит, который накануне со счетом 5:0 победил бурятского мастера Тамира Галанова.
Начало полуфиналов: 22:00 по якутскому времени. Трансляции будут доступны в группе Вконтакте Петербургской федерации бокса, а также на YouTube канале. Финалы будут транслироваться на телеканале Матч Боец.https://www.youtube.com/embed/channel?rel=1
Полуфинальные пары:
До 49 кг
Эдмонд Худоян (Россия) – Надиржон Мирзахедов (Узбекистан)
Даниал Сабит (Казахстан) – Игорь Царегородцев (Россия)
До 52 кг
Василий Егоров (Россия) – Махмуд Сабырхан (Казахстан)
Шохобиддин Зоиров (Узбекистан) – Амит (Индия)
До 57 кг
Асатбек Касымов (Кыргызстан) – Дмитрия Спивак (Россия)
Максим Чернышев (Россия) – Миразибек Мурзахалилов (Узбекистан)
До 60 кг
Альберт Батыргазиев (Россия) – Бекнур Ожанов (Казахстан)
Дорин Букша (Молдова) – Абдумалик Халоков (Узбекистан)
До 63 кг
Габил Мамедов (Россия) – Илья Попов (Россия)
Дмитрий Осанов (Беларусь) – Алексей Мазур (Россия)
До 69 кг
Андрей Замковой (Россия) – Жанлуи Маланга (Италия)
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Бобо Усмон Батуров (Узбекистан)
До 75 кг
Андрей Ковальчук (Россия) – Абилхан Аманкул (Казахстан)
Глеб Бакши (Россия) – Виталий Бондаренко (Беларусь)
До 81 кг
Имам Хатаев (Россия) – Мохамед Ассапир (Индия)
Андрей Косенков (Россия) – Бекзад Нурдаулетов (Казахстан)
До 91 кг
Владислав Бродецкий (Беларусь) – Муслим Гаджимагомедов (Россия)
Владислав Смягликов (Беларусь) – Айбек Оралбай (Казахстан)
+ 91 кг
Иван Верясов (Россия) – Владислав Вишнев (Россия)
Андрей Стоцкий (Россия) – Боходир Жалолов (Узбекистан)
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