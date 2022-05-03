Василий Егоров провел совместную тренировку с олимпийским чемпионом

Сборная России по боксу завершает учебно-тренировочный сбор в Кисловодске.

Поддержать членов национальной сборной в Кисловодск приехали легендарные российские боксёры, среди которых двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и бронзовый призёр Олимпийских игр Давид Айрапетян. Известные спортсмены провели для участников сборов мастер-класс, поделились опытом, ответили на интересующие вопросы, рассказали о пользе сна для боксёров, самых трудных Олимпийских играх, о главных правилах перед важными турнирами и жизни после большого спорта.

Алексей Тищенко поделился историей из профессиональной карьеры: «На высоком уровне мелочей не бывает. Это моё правило и показательный случай с первой в жизни Олимпиады. Обычно я выключал телефон, обрывал связь, общение с внешним миром, когда выезжал на ответственные старты. Любые звонки близких могли сильно повлиять на эмоциональное состояние, которое в процессе боя могло дать негативный фон и повлиять на результат. Ваша основная задача на любых соревнованиях – боксировать и побеждать, а остальные жизненные вопросы не должны Вас касаться».

Примечательно, что титулованный спортсмен Алексей Тищенко выбрал к себе в пару якутского боксера, двукратного чемпиона Европы, призера чемпионата мира и многократного чемпиона России Василия Егорова. Якутянин остался довольным тренировочным процессом с одним из лучших боксеров в истории любительского бокса.

«Я вырос на его боях. Всегда восхищался тем, как у него работают ноги, какой он темп держит в поединках, его хладнокровие в ринге. Для меня было честью тренироваться с ним вместе!», — написал Василий Егоров.

Напомним, с 4 по 7 мая первые и вторые номера сборной России примут участие на турнире в Белоруссии, которые будут посвящены 77-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом турнире в весовой категории до 51 кг заявлены Василий Егоров и чемпион России Ахтем Закиров.