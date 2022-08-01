Василий Егоров — победитель командного Кубка России

В субботу, 30 июля, в подмосковном Серпухове на острове Русский завершился командный Кубок России по боксу среди мужчин

В решающем противостоянии, как и год назад, встретились команды Центрального и Уральского федерального округа. Но в этот раз в упорной битве со счетом 22:17 сильнее оказались боксеры ЦФО.

Изначально именно ЦФО считался главным фаворитом соревнования, и боксеры этой команды в один голос заявляли, что им надоело довольствоваться регулярным попаданием в финал, а хочется наконец подняться на высшую ступень пьедестала почета. И в Серпухове в год 30-летия Федерации бокса России команде ЦФО это удалось.

Напомним, что в турнире принимают участие команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Боксёры состязаются в 13 весовых категориях, принятых Международной ассоциацией бокса (IBA). За победу боксёра в бою команда получает два балла, за поражение – один, за неявку — минус один балл.

В весовой категории до 51 кг в составе сборной ЦФО блистал якутянин, заслуженный мастер спорта Василий Егоров. Двукратный чемпион Европы провел на турнире три боя и во всех вышел победителем. В финальном бою флагман якутского бокса одержал убедительную победу над мастером спорта международного класса Максимом Стахеевым и принес своей команде важное очко.

Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей. За первое место команда получит 10 миллионов рублей, за второе — семь, за третье — три. Днем ранее бронзовые медали завоевали боксеры Северо-Кавказского федерального округа. Ниже представлены полные результаты финальной встречи командного Кубка России-2022.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО – УРАЛЬСКИЙ ФО – 22:17.

До 48 кг. Эдмонд Худоян (УФО) единогласным решением судей победил Володю Мнацаканяна (ЦФО);

До 51 кг. Василий Егоров (ЦФО) единогласным решением судей победил Максима Стахеева (УФО);

До 54 кг. Дмитрий Двали (ЦФО) единогласным решением судей победил Кирилла Локоткова (УФО);

До 57 кг. Бахтовар Назиров (УФО) раздельным решением судей (3-0) оказался сильнее Виталия Бойцова (ЦФО);

До 60 кг. Константин Опольский (ЦФО) единогласным решением судей победил Алексея Киселева (УФО);

До 63,5 кг. Борис Шикунов (ЦФО) единогласным решением судей победил Глеба Мамаджанова (УФО);

До 67 кг. Сергей Король (ЦФО) единогласным решением судей оказался сильнее Магомеднури Магомедова (УФО);

До 71 кг. Андрей Замковой (ЦФО) единогласным решением судей победил Алексея Кузина (УФО);

До 75 кг. Андрей Ковальчук (УФО) единогласным решением судей победил Андрея Егорова (ЦФО);

До 80 кг. Михаил Усов (ПФО) единогласным решением судей победил Виталия Котова (УФО);

До 86 кг. Владимир Орехов (ПФО) во втором раунде победил Георгия Лаппа (УФО) ввиду явного преимущества – ЯП2;

До 92 кг. Андрей Стоцкий (УФО) единогласным решением судей одолел Рамазана Дадаева (ПФО);

Свыше 92 кг. Святослав Тетерин (ПФО) единогласным решением судей победил Эмина Хатаева (УФО).