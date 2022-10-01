Василий Егоров одержал первую победу!

Заслуженный мастер спорта из Якутии провел первый бой на чемпионате России по боксу против спортсмена из Ставрополья. Василий Егоров завершил встречу со счетом 5:0, сообщает тгк @yk24ru Лидер сборной Якутии одержал уверенную победу единогласным решением судей в бою против ставропольского спортсмена.

Фото: тгк Спорт Якутии, тгк Sakhaday Источник: тгк Спорт Якутии

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