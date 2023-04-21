21.04.2023
19:17
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Спорт

Василий Егоров на чемпионате мира в Ташкенте: готовимся болеть!

Ровно 10 дней до Чемпионата мира в Ташкенте!

Это первый чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Узбекистане, и мы уверенны – он точно всем запомнится, сообщает тгк Федерация бокса России

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Фото: Федерация бокса России
Источник: Федерация бокса России

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