02.12.2020
17:40
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Спорт

Василий Егоров и Евгений Мартынов будут бороться за выход в полуфинал чемпионата России

В Оренбурге идет пятый день чемпионата страны по боксу. Сегодня в дневной сессии  турнира на ринг выйдут три якутских спортсмена. Боксеры Василий Егоров и Евгений Мартынов в весовой категории до 52 кг на стадии четвертьфиналов будут оспаривать путевки в полуфинал, а для спортсменов категории до 57 кг пройдут поединки стадии 1/8 финала, сообщает «Спорт Якутии».

Михаил Варламов (57 кг) встретится в ринге «А» во второй паре с Всеволодом Шумковым. Его соперник победитель юниорского первенства России и Европы прошлого года. Якутянин же трехкратный чемпион Дальнего Востока и призер международного турнира в Финляндии.

В ринге «В» пройдут четвертьфинальные бои среди боксеров весовой категории до 52 кг.

За выход в полуфинальную часть поединки проведут Василий Егоров и Евгений Мартынов. Лидер нашей сборной Василий Егоров будет боксировать с Максимом Стахеевым из Челябинска, а Евгений Мартынов в третьем поединке на чемпионате встретится с Арутром Нагапетян.

Фото: СПОРТ ЯКУТИИ.
Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/boks-mma/13028-vasilij-egorov-i-evgenij-martynov-osporyat-putevku-v-polufinal-chempionata-rossii
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