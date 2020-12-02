Василий Егоров и Евгений Мартынов будут бороться за выход в полуфинал чемпионата России

В Оренбурге идет пятый день чемпионата страны по боксу. Сегодня в дневной сессии турнира на ринг выйдут три якутских спортсмена. Боксеры Василий Егоров и Евгений Мартынов в весовой категории до 52 кг на стадии четвертьфиналов будут оспаривать путевки в полуфинал, а для спортсменов категории до 57 кг пройдут поединки стадии 1/8 финала, сообщает «Спорт Якутии».

Михаил Варламов (57 кг) встретится в ринге «А» во второй паре с Всеволодом Шумковым. Его соперник победитель юниорского первенства России и Европы прошлого года. Якутянин же трехкратный чемпион Дальнего Востока и призер международного турнира в Финляндии.

В ринге «В» пройдут четвертьфинальные бои среди боксеров весовой категории до 52 кг.

За выход в полуфинальную часть поединки проведут Василий Егоров и Евгений Мартынов. Лидер нашей сборной Василий Егоров будет боксировать с Максимом Стахеевым из Челябинска, а Евгений Мартынов в третьем поединке на чемпионате встретится с Арутром Нагапетян.