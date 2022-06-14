Василий Егоров и 10 якутских боксеров в полуфиналах чемпионата ДВФО-2022

На проходящем в Якутске чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу по итогам предварительных и четвертьфинальных боев определились медалисты по весовым категориям, сообщает Sportyakutia.ru

Регламент чемпионата составлен так, что полуфинальные бои разделены на два дня. Завтра, 15 июня путевки в финал разыграют боксеры весовых категорий до 51, 57, 63,5, 71 и 80 кг. В остальных весах полуфиналы пройдут в пятницу, 16 июня. А в субботу нас ждут финальные сражения во всех весовых категориях.

«Спорт Якутии» представляет составы полуфиналов на 15 июня (начало в 14.00 ч.):

51 кг:

Василий ЕГОРОВ (Саха) – Ярослав АЛЕКСЕЕВ (Саха)

Николай ГРИГОРЬЕВ (Саха) – Дугар АЙСУЕВ (Бурятия)

57 кг:

Михаил ВАРЛАМОВ (Саха) – Кирилл ЭВЕРСТОВ (Саха)

Антон ХОРХОНОВ (Бурятия) – Ян АЛЕКСЕЕВ (Саха)

63,5 кг:

Саид МАКСИМОВ (Саха) – Жусуп БАИШБЕК-УУЛУ (Сахалин)

Влад ДОРМИДОНТОВ (Саха) – Айтал ДЬЯКОНОВ (Саха)

71 кг:

Прокопий ЯКОВЛЕВ (Саха) – Руслан ТРУШНИКОВ (Хабаровск)

Илья МЕЛЕШИН – (Магадан) – Александр АЛЕКСАНДРОВ (Приморье)

80 кг:

Сергей СВИРИДА (Сахалин) – Илья КУЛАКОВ (Магадан)

Павел ХАЛИМАН (Приморье) – Игорь НИКИФОРОВ (Саха)