Василий Егоров и 10 якутских боксеров в полуфиналах чемпионата ДВФО-2022
На проходящем в Якутске чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу по итогам предварительных и четвертьфинальных боев определились медалисты по весовым категориям, сообщает Sportyakutia.ru
Регламент чемпионата составлен так, что полуфинальные бои разделены на два дня. Завтра, 15 июня путевки в финал разыграют боксеры весовых категорий до 51, 57, 63,5, 71 и 80 кг. В остальных весах полуфиналы пройдут в пятницу, 16 июня. А в субботу нас ждут финальные сражения во всех весовых категориях.
«Спорт Якутии» представляет составы полуфиналов на 15 июня (начало в 14.00 ч.):
51 кг:
Василий ЕГОРОВ (Саха) – Ярослав АЛЕКСЕЕВ (Саха)
Николай ГРИГОРЬЕВ (Саха) – Дугар АЙСУЕВ (Бурятия)
57 кг:
Михаил ВАРЛАМОВ (Саха) – Кирилл ЭВЕРСТОВ (Саха)
Антон ХОРХОНОВ (Бурятия) – Ян АЛЕКСЕЕВ (Саха)
63,5 кг:
Саид МАКСИМОВ (Саха) – Жусуп БАИШБЕК-УУЛУ (Сахалин)
Влад ДОРМИДОНТОВ (Саха) – Айтал ДЬЯКОНОВ (Саха)
71 кг:
Прокопий ЯКОВЛЕВ (Саха) – Руслан ТРУШНИКОВ (Хабаровск)
Илья МЕЛЕШИН – (Магадан) – Александр АЛЕКСАНДРОВ (Приморье)
80 кг:
Сергей СВИРИДА (Сахалин) – Илья КУЛАКОВ (Магадан)
Павел ХАЛИМАН (Приморье) – Игорь НИКИФОРОВ (Саха)
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий