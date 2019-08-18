18.08.2019
22:56
72Спорт
Василий Егоров едет на чемпионат мира!
Титулованный якутянин Василий Егоров выступит в составе сборной России на чемпионате мира по боксу. Об этом ЯСИА сообщили в министерстве по физической культуре и спорту республики.
Претенденты на участие в турнире в субботу и воскресенье провели спарринги в Кисловодске, по итогам боев тренерский штаб определил окончательный состав команды.
Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин, в котором примет участие Василий Егоров, пройдёт в сентябре 2019 года в Екатеринбурге. Решение о месте проведения состязаний принято Федерацией бокса России по предложению Свердловской области.
Добавим, что якутский спортсмен будет соревноваться в весовой категории до 52 килограмм.
Источник: ЯСИА
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