Василий Егоров едет на чемпионат мира!

Василий Егоров

Титулованный якутянин Василий Егоров выступит в составе сборной России на чемпионате мира по боксу. Об этом ЯСИА сообщили в министерстве по физической культуре и спорту республики.

Претенденты на участие в турнире в субботу и воскресенье провели спарринги в Кисловодске, по итогам боев тренерский штаб определил окончательный состав команды.

Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин, в котором примет участие Василий Егоров, пройдёт в сентябре 2019 года в Екатеринбурге. Решение о месте проведения состязаний принято Федерацией бокса России по предложению Свердловской области.

Добавим, что якутский спортсмен будет соревноваться в весовой категории до 52 килограмм.